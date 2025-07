Neues Hilfsprojekt für Senioren in Donauwörth startet

Die Glühbirne wechseln, das dürfte doch kein Problem sein für die meisten Menschen. Oder: kurz mal den Rasen mähen, die Einkäufe machen, zum Arzt fahren .... All das sind vermeintliche Normalitäten, die für viele, die jünger sind, kaum ein Problem darstellen. Im Alter allerdings können die genannten Beispiele zu existenziellen Herausforderungen werden. Deswegen will Hansjakob Mener in Donauwörth ein neues Netzwerk für Senioren gründen. Hilfe zur Selbsthilfe lautet dabei die Devise. Aber es soll weitaus mehr sein. Das Quartiersbüro in der Parkstadt und die Stadt Donauwörth konnte Mener bereits als Unterstützer gewinnen. Jetzt geht es um die Bereitschaft der Seniorinnen und Senioren in ganz Donauwörth, mitzumachen.

Thomas Hilgendorf

Donauwörth

Hilfsprojekt