Neues Reparatur-Café in Mertingen soll Treffpunkt für alle sein

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat vor 15 Jahren in Mertingen einen Anker geworfen. Damals entstand in der Dorfmitte ein Seniorenheim, das sich seither großer Beliebtheit erfreut. Nun sollen die dort angestrebten Begegnungen einen neuen Impuls erhalten: In der Einrichtung eröffnete gestern ein Reparatur-Café – und sogleich hatten die dort ehrenamtlich tätigen Elektriker und Mechatroniker alle Hände voll zu tun. Sie erweckten beispielsweise eine Nähmaschine zu neuem Leben oder klemmten bei der Garenarbeit beschädigte Kabel neu zusammen.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AWO Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis