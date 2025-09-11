Icon Menü
„Neues zur Landesgartenschau 2028: Visionen für Donauwörths Stadtentwicklung“

Donauwörth

Donauwörth 2028: Bilder einer Stadt, die so noch gar nicht exitiert

Beim Infoabend zur Landesgartenschau wird sichtbar, wie sehr die Zukunft zum Greifen nah ist. Er findet statt am Mitwoch, 17. September, 17 Uhr im Zeughaus.
Von Barbara Würmseher
    Der Heilig-Kreuz-Garten erstreckt sich auf rund 40.000 Quadratmetern. Noch ist da viel freie Rasenfläche. Doch auch hier wird sich bis 2028 sehr viel verändern. Foto: Barbara Würmseher

    Fast wie aus einer anderen Welt: Wenn die Landesgartenschau GmbH für Mittwoch, 17. September, 17 Uhr, vermeintlich unspektakulär zum Bürgerinformationsabend ins Zeughaus einlädt, dann wird sich dort nicht weniger abspielen, als ein intensiver Blick in die Zukunft - eine Vision anno 2028. Dann bekommen die Donauwörther Visualisierungen ihrer Stadt zu sehen, Bilder und Ansichten, die es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt: den Heilig-Kreuz-Garten mit seinen 40.000 Quadratmetern, neu gedacht; 25.000 Quadratmeter Volksfestplatz – nicht mehr wiederzuerkennen; Kleine Wörnitz, Promenade und Kaibachmündung, im neuem Gewand und aus der Tiefe empor geholt.

