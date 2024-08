Gastronomie in Donauwörth: Was gibt es Neues in der Innenstadt?

Was gibt es schöneres, als an einem Sommertag einen aromatischen Espresso, einen spritzigen Aperol oder eine frische Pizza in der Sonne zu genießen? Klingt nach Italien pur, doch auch für Zuhausegebliebene ist dieses Gefühl in der Donauwörther Reichsstraße erlebbar. Denn in den vergangenen Monaten hat sich vor allem gastronomisch einiges getan: Das sind die Neuheiten der Donauwörther Innenstadtgastronomie.

Ilona Schmid