Neunjähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ein Neunjähriger ist am Freitag von der Polizei auf einem E-Scooter am Marktplatz in Wemding gestoppt worden. Das Fahrzeug war nicht mit dem vorgeschriebenen Versicherungskennzeichen ausgestattet. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer erst neun Jahre alt war. Gegen den Fahrer sowie den Halter des E-Scooters wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (AZ)

