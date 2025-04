Kind gerät auf dem Schulweg unter einen Kleintransporter

Ein neunjähriger Bub wurde am Dienstagmorgen in Bäumenheim auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren und verletzt. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 7.45 Uhr. Um diese Zeit benutzte das Kind mit seinem Fahrrad den linksseitigen Gehweg der Römerstraße in Richtung Josef-Dunau-Ring. Der 54-jährige Fahrer eines Kleintransporters kollidierte an der Einmündung zwischen der Alemannenstraße und der Römerstraße mit dem Buben. Dieser prallte gegen die rechte Fahrzeugfront und stürzte zu Boden. Den aktuellen Ermittlungen zufolge geriet das Bein des Neunjährigen unter das Rad des Transporters, wodurch es verletzt wurde. Der Neunjährige wurde in der Donau-Ries-Klinik behandelt. Den Angaben zufolge wurden durch den Unfall keine erheblichen Verletzungen verursacht. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die aufnehmenden Beamten leiteten von Amts wegen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den 54-Jährigen ein. (AZ)

Bäumenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis