Wieder ein neuer Spieler beim TSV Rain - aus der Regionalliga

Der TSV Rain hat in einer Mitteilung die Verpflichtung von Sami Achir bekannt gegeben. Das 18-jährige Sturmtalent wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Regionalligisten SV Wacker Burghausen zu den Blumenstädtern. Achir, der seine fußballerische Ausbildung unter anderem in den Jugendabteilungen des TSV Milbertshofen und des FC Ingolstadt 04 genossen hat, hat bereits als Gastspieler in zwei Partien zwei Tore für den TSV Rain erzielt und damit sein großes Potenzial unter Beweis gestellt.

Dauerkartenverkauf für die Bayernligasaison startet

Ab sofort können Fans des TSV Rain wieder Dauerkarten für die bevorstehende Bayernligasaison erwerben. Die Dauerkarten sind bei den Partnern des Vereins, Schreibwaren Deibl und Feinkost Fischer, erhältlich. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Dauerkarten beim ersten Heimspiel am Samstag, 20. Juli, gegen den SV Erlbach direkt an der Tageskasse zu erwerben. (AZ)