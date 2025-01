Hollywood-Glamour und Tanzeleganz: New Dancia verzaubert Holzheim beim Fasching

Der rote Teppich war im Mittelgang ausgerollt, Stars und Sternchen flanierten – nein, sie tanzten – zur großen Bühne. Fünf Stunden bester Unterhaltung vergingen wie im Flug. Der TSC New Dancia entführte die Gäste beim Bunten Abend in der ausverkauften Mehrzweckhalle nach Hollywood. Statt „Glanz und Glamour“ versprach das Motto „Tanz und Glamour“. Und um es mit einem derzeit beliebten Anglizismus der Fernseh-Moderatoren zu sagen: Der TSC „performte“ mit seiner Show bestens.

Bei „dance2u“ hatten mehrere Formationen vordere Plätze erreicht. Kinderprinzenpaar Theresa II. (Vogl) und Luca I. (Kunz) und die „Großen“ Lisa-Marie I. (Birkmair) und Christopher I. (Glatt) zeigten auf dem Holzheimer „Walk of Fame“ keinerlei Lampenfieber. Durchwegs konnte man für die Regenten heuer Ortsansässige gewinnen. Hofmarschallin Melissa Sandmeir strahlte den ganzen Abend und führte charmant durch das Programm. Die berühmten fünfzackigen Sterne schmückten nicht nur die zahlreich vergebenen Sessionsorden. Aber statt Oscar oder Grammy Award wurde für Holzheim eine eigene Auszeichnung erfunden: die „Petra“. Es ist eine Hommage an Petra Raab, die Generationen von Tänzern und Tänzerinnen als Trainerin begleitete und nach wie vor aktiv ist. Und vor der abschließenden Showformation gab es die höchste Auszeichnung, die New Dancia erstmalig vergab. Hedi Schmid, seit Jahrzehnten der Motor des Tanzsports in Holzheim, Vereinsgründerin, langjährige Vorsitzende und weiterhin als Trainerin und Aktive dabei, wurde zum Ehrenvorstand ernannt.

Ein Hauch von Eurovision Song Contest auf der Bühne in Holzheim

Mit „Showtime“ eröffneten Vorstandschaft und Faschingskomitee den Abend unter der Regie von Doris Schmid – erste Vorständin und Tochter von Hedi Schmid. Schon hieß es „Bühne frei“ für die Kindergarde. Tanzmariechen Mona Braun bot eine perfekte Show und zu „Hold my Hand“ von Lady Gaga eroberte das Kinderprinzenpaar mit seinem sympathischen Auftritt die Bühne. Die Prinzengarde, das Funkenmariechen Annalena Kunz und die Vorstellung des Prinzenpaares folgten „Schlag auf Schlag“. „Verletzungsbedingt“ musste Mutter Michaela beim Prinzenwalzer für Lisa-Marie I. einspringen und erntete viel Beifall. Problem war dies insofern nicht, als die Familie Birkmair/Kunz in den TSC eingebunden ist und sogar Opa Albert Mair am Geburtstag zur Show gekommen war. Schnell wurden noch Bürgermeister Josef Schmidberger, dem der Gemeindeschlüssel abgenommen wurde, und Diakon Mathias Biberthaler mit dem Orden versehen, ehe es in die erste Pause ging.

Die „Traumtänzer" waren traumwandlerisch sicher unterwegs.

Mit dem Gemeinschaftstanz – einem bunten Treiben der nahezu zahllosen Nachwuchsturner – ging es in den zweiten Teil. Die erste „Petra“ für den besten Animationsfilm gab es für die „New Faces“, die die Magie von Hollywood auf die Bühne zauberten. Hier wie bei den weiteren „Petra“-Verleihungen gab es jeweils humorvolle Einblendungen zu den Gruppen. Die Traumtänzerinnen brachten einen Hauch von ESC auf die Bühne, die Gruppe Aurora verdiente sich die „Petra“ für den besten Film. Mit dem Sketch „Rezeption“ lockerten Anita Hänsel und Sebastian Theunissen die Tanzshow auf: Als Tiere verkleidete Jecken einschließlich der gesamten Genderkinger Faschingsfreunde checkten ein. Jürgen Lechner und Bernd Zoels zeigten ihr professionelles schauspielerisches Talent beim Programm mit „Ni-ve-au“. Lechner half seinem Mitspieler bei Fremdworten auf die Sprünge – um beim Wettspiel um Wörter dann seinen ganzen Einsatz zu verlieren.

Nächstes Wochenende drei Veranstaltungen der New Dancia Holzheim

Die „Petra“ für den besten weiblichen und besten männlichen Darsteller gingen an die Kinderprinzen, die als James Bond und Bondgirl den Showtanz aufs Parkett zauberten. Mit der Ehrung der elf Trainerinnen ging es in die zweite Pause. Den Schlussteil der Hollywood-Show boten vier Formationen der TSC New Dancia, unterbrochen von dem Mitmach-Sketch von Pino alias Guiseppe Stramaglia. Bei ihm, heuer als Robin Hood im Einsatz, war einmal mehr niemand sicher, dass er als Mitspieler auf die Bühne geholt wird. Erfrischend kurz waren die Laudationen auch bei den vier abschließenden „Petra“-Verleihungen, dafür die Film-Einspielungen umso witziger. Amaya erhielt die Auszeichnung für „Beste Filmmusik“ und hatte für ihren Auftritt die Filmkomödie „Pitch Perfect“ gewählt. Pocahontas war das Thema der Gruppe „Revue“ („Bestes Remake“), Casalingha interpretierte Madonna („Größte Ikone“). Den Schluss-Akkord setzte Paris: die Showformation der TSC New Dancia entführte mit einer hervorragenden Inszenierung ins „Moulin Rouge“. Zum großen Finale des fünfstündigen Programms wurde es mit den weit über 100 Akteuren eng auf der großen Bühne.

Petra Raab (links), Namensgeberin des Holzheimer „Oscar", zeigt Vorstand Doris Schmid und Hofmarschallin Melissa Sandmeir die Figur im Logo des Vereins.

Mit drei Veranstaltungen geht es am Wochenende in der Mehrzweckhalle weiter: Freitag, 18.30 Uhr, beginnt die „Dance Night“ (Karten an der Abendkasse), am Samstag, 19.30 Uhr, findet der zweite Bunte Abend statt (Restkarten an der Abendkasse) und am Sonntag, 14 Uhr, ist Kinderfasching (Tageskasse).

Die Gruppe „Aurora" machte ordentlich Stimmung.

Die „New Faces" hatten viel Spaß.

Die Formation „Casalingha" trug ihren Teil zu einem gelungenen Abend bei.

Die Gruppe „Amaya" stand mit „Pitch Perfect" auf der Bühne.

Die Gruppe „Revue" interpretierte „Pocahontas"

Als Robin Hood war Pino (Mitte) beim Bunten Abend im Einsatz.

Hedi Schmid (rechts) wird von Hofmarschallin Melissa Sandmeir zum Ehrenvorstand ernannt; in der Mitte Tochter und aktuelle Vorständin Doris Schmid.

Moderatorin Melissa Sandmeir führte durch den Bunten Abend.

Die „Regierungserklärung" des Kinderprinzenpaares Theresa II. und Luca I. fand die volle Aufmerksamkeit des Publikums.

Die „großen" Regenten stellten sich vor: Lisa-Marie I. und Christopher I.

Bernd Zoels (links) und Jürgen Lechner sorgten für den ein oder anderen Lacher.