61-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Ein Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab. Unachtsamkeit war wohl der Grund.

Aus Unachtsamkeit verlor ein 61-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunglückte. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 1 Uhr. Der Mann kam auf der B16 nahe Niederschönenfeld von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Der Fahrer kam ins Krankenhaus nach Donauwörth. An seinem Mercedes entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)