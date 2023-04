Abbiegen von der B16 bei Niederschönenfeld ordentlich missglückt

Beim Vorhaben von der B16 Richtung Niederschönenfeld abzubiegen, hat ein 20-Jähriger an seinem Auto einen hohen Schaden verursacht.

Kräftig daneben ging das Abbiegemanöver eines BMW-Fahrers von der B16 auf Höhe Niederschönenfeld am Dienstagnachmittag. Gegen 17.40 Uhr wollte der 20-jährige Fahrer eines BMW M4 Coupé, von der Lechbrücke kommend, an der Ausfahrt Rain/Niederschönenfeld von der B16 abfahren. Am Ende des Ausfädelstreifens überfuhr er zunächst die dort als Fahrbahnteiler befindliche Verkehrsinsel, querte danach noch die dahinter befindliche Gegenfahrbahn und landete schließlich mit seinem Fahrzeug in der angrenzenden Wiese. Der Sachschaden am BMW war beträchtlich und dürfte laut Polizei Rain bereits im fünfstelligen Bereich liegen. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. (AZ)