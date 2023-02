Ausbildung während der Haft: Eine Chance auf ein straffreies Leben

71 Häftlinge haben im Jahr 2022 während ihrer Haft eine Ausbildung absolviert. Die JVA bietet zahlreiche Möglichkeiten nach der Haft in einen Beruf zu starten.

Eine überaus erfreuliche Bilanz in Sachen Bildung konnte die JVA Niederschönenfeld im abgelaufenen Jahr ziehen. 2022 legten 16 Gefangene ihre Gesellenprüfung als Drucker, Elektroniker, Friseur, Maler, Mediengestalter, Metallbauer und Schreiner ab. Drei weitere Gefangene stecken gerade mitten in den Abschlussprüfungen des Winterprüfungszeitraums.

Ein Grund für die hohen Ausbildungszahlen ist, dass die JVA Niederschönenfeld im bayerischen Strafvollzug eine Sonderanstalt für heranwachsende Männer im Erstvollzug aus ganz Bayern ist. Ein Schwerpunkt ist dabei die Ausbildung der jungen Gefangenen. Dank der zahlreichen Betriebe mit ihren erfahrenen Ausbildern bietet die JVA bereits seit Jahrzehnten gute Voraussetzungen, um den jungen Gefangenen eine sinnvolle Beschäftigung während der Haft zu ermöglichen und dadurch eine berufliche Perspektive nach der Haft zu schaffen.

Blick in eine Zelle der JVA Niederschönenfeld. Foto: Barbara Wild

In der heutigen Zeit mit dem überall propagierten Fachkräftemangel kann der Gesellenbrief ein Türöffner in das Berufsleben in Freiheit und damit in ein straffreies Leben sein. "Ausbildungskapazitäten wären in Niederschönenfeld genügend vorhanden", so der Anstaltsleiter der JVA Niederschönenfeld, Regierungsdirektor Marc Döschl. Aufgrund des niedrigen Gefangenenstands fehlen momentan jedoch häufig geeignete Gefangene, die neben der Eignung auch lange genug in Haft sitzen.

Vorteil in der JVA Niederschönenfeld sei allerdings, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Anstalt, dass in nahezu allen Berufen die komplette Ausbildung sowie die Prüfungen innerhalb der Anstalt abgelegt werden können. Das sei einer über Jahrzehnte gewachsenen Struktur mit den an der Ausbildung beteiligten Kammern und Institutionen zu verdanken. Aber auch kürzere berufsbildende Maßnahmen rücken vermehrt in den Vordergrund, um auch Gefangenen mit kürzeren Haftstrafen eine berufliche Bildung zu ermöglichen.

71 Gefangene haben die Zeit in der JVA Niederschönenfeld für eine Ausbildung genutzt

71 Gefangene konnten 2022 Lehrgänge im Bereich Barber, Garten- und Landschaftsbau, Gebäudereinigung, Holz, Kfz-Aufbereitung oder als Gabelstaplerfahrer absolvieren. Auch im Bereich der schulischen Bildung wurden erfreuliche Ergebnisse im Mittelschulkurs sowie in den angebotenen Deutschkursen erzielt. Neben der Ausbildung der Gefangenen konnte vergangenes Jahr nach Corona-Pause wieder ein Gebäudereiniger-Lehrgang für Bedienstete des bayerischen Strafvollzugs stattfinden. Justizvollzugsbeamter und Gebäudereinigermeister Roland Hiermeyer brachte den Kolleginnen und Kollegen die Grundlagen der Reinigung bei, damit diese in ihren Stammanstalten Gefangene anleiten können.

Lesen Sie dazu auch

Im Sommer wurde ein Teil der erfolgreichen Gesellen und Mittelschüler im Rahmen einer kleinen Feier geehrt. Für den neuen Leiter des Schul- und Ausbildungswesens, Marc Kalchschmid, und seinen Kollegen Daniel Reichel war diese Feier auch eine Premiere, weil die Gefangenen nach ihrer letzten Prüfung normalerweise meist zeitnah entlassen werden. Da einige Gefangene aber weiterhin ihre Strafe im Gefängnis verbüßen mussten, konnten sie zum ersten Mal seit Jahren in einem offiziellen Rahmen verabschiedet werden. (AZ)