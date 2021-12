Niederschönenfeld

17:00 Uhr

Donau-Renaturierung: Niederschönenfeld sorgt sich um kleinen Weiler

Plus Die Donau soll auf Höhe Genderkingen ihr altes Flussbett zurückbekommen. Das aber ruft Bedenken in Niederschönenfeld hervor - bei Bürgern und im Gemeinderat.

Von Adalbert Riehl

Generell stehe man Naturschutzprojekten und wasserrechtlichen Verfahren durchaus offen gegenüber. Das hat der Gemeinderat Niederschönenfeld in einem Schreiben an das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth betont. "Bezüglich dieses Vorhabens bestehen jedoch sowohl im politischen Gremium wie auch in der Bevölkerung sehr große Unsicherheit und deutlich spürbare Bedenken", so die Gemeinde weiter in ihrer Stellungnahme zum geplanten Natur-Projekt "Life Donaurevive".

