Niederschönenfeld

Ein festlicher Lobpreis Gottes in Niederschönenfeld

Plus Das imposante Ambiente der Klosterkirche in Niederschönenfeld war passend für ein beeindruckendes Konzert. Dabei wurden ganz besondere Stücke Mozarts vorgetragen.

Von Andrea Hutzler

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass die neu restaurierte historische Prescher-Orgel in der Klosterkirche Niederschönenfeld eingeweiht wurde und zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit erklang. Nahezu als Synonym für die Kirchenmusik in der Klosterkirche Mariä Himmelfahrt steht Florian Luderschmid, der wie bereits etliche Male im Vorfeld auch diesmal als Initiator, Motivator, Organist und überaus engagierter Dirigent fungierte. Einmal mehr verstand er es, mit der Chorgemeinschaft Niederschönenfeld-Feldheim, Mitgliedern des Universitätschores Regensburg, dem Campus-Amoenus-Orchester sowie Instrumentalisten aus dem Umkreis ein herausragendes Kirchenkonzert zu gestalten.

