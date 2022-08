Ein Handy im Gefängnis Niederschönenfeld sorgt für Wirbel

Plus Woher hat ein 24-jähriger JVA-Insasse ein Mobiltelefon? Diese Frage beschäftigt das Amtsgericht Augsburg. Dort geht es um Beamtenbestechung – fälschlicherweise.

Ein Gefangener kauft einem Justizbeamten im Gefängnis ein verbotenes Handy ab und zahlt dafür 1000 Euro: Viel Ärger in dem Gefängnis wäre vorprogrammiert. Für mehrere Beteiligte aus der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld gab es jetzt zumindest einige Aufregung, weil ein 24-jähriger Gefängnisinsasse genau diese Geschichte verbreitete, als bei ihm ein Mobiltelefon gefunden wurde. Vor dem Amtsgericht Augsburg stellte sich aber nun heraus, dass die Wahrheit anders aussieht.