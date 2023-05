Ein Kunstwerk zwischen Freiheit und Gefangenschaft in Niederschönenfeld

Plus Die JVA Niederschönenfeld bekommt Kunst am Bau. Ihre Schöpfer sind die Augsburger Künstlergruppe Lab Binaer und der Künstler Felix Weinold.

Das Thema "Kunst am Bau" sorgte erst kürzlich für Gesprächsstoff, als es um das Finanzamt in Donauwörth ging, wo eine dreiteilige Bogenskulptur aus rot lackiertem Aluminium den Innenhof ziert. Nun bekommt auch die Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld ein modernes Kunstwerk - für alle sichtbar außerhalb der Gefängnismauern. Kostenpunkt für den Steuerzahler: 125.000 Euro.

Im Rahmen eines Wettbewerbs, bei dem insgesamt 120 Entwürfe ins Rennen gegangen sind, wurde jetzt der Sieger - die Augsburger Künstlergruppe "Lab Binaer" (Benjamin Stechele und Martin Spengler) und der Künstler Felix Weinold - ermittelt. Deren auserkorenes Wandbild "Locomotion" können Autofahrer dann künftig auf der Staatsstraße 2047 schon von Weitem sehen.