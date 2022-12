Eine erhebende musikalische Weihnachtsgeschichte

Plus Peter Waldner spielte Orgelwerke des europäischen Barocks auf der historischen Prescher-Orgel in Niederschönenfeld.

"Lasst uns das Kindlein wiegen", so lautete das Motto, mit dem Professor Peter Waldner die heurige Konzertreihe auf der historischen Prescher-Orgel in der Wallfahrtskirche Niederschönenfeld abrundete. Dabei wählte der Organist für die Protagonisten der Weihnachtsgeschichte geschickt passende Orgelwerke der späten Renaissancezeit und des darauffolgenden Barockzeitalters aus und schuf dadurch eine eigene musikalische Weihnachtsgeschichte, interpretiert auf einem absolut authentischen Instrument dieser Zeit.