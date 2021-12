Niederschönenfeld-Feldheim

18:00 Uhr

Ärger um gefällte Eschen in Feldheim

Eschen in Feldheim wurden am Ortsrand gefällt. Das sorgte bei den Anliegern und Bürgern für Ärger.

Plus Vier Eschen sind in Feldheim gefällt worden. Dabei handelte es sich wohl um den Teil eines eingetragenen Biotopes. Wie es jetzt weitergeht.

Von Adalbert Riehl

Einen Aufreger gab es kurz vor den Weihnachtstagen in Niederschönenfeld: Neben dem Feldweg unmittelbar östlich von Feldheim liegen kreuz und quer die Stämme und Äste markanter Bäume, die Bestandteil der Ortsrand-Eingrünung waren. Kurzfristig setzte die Gemeindeverwaltung die Fällaktion an – zu kurzfristig, um einen Anlieger zu verständigen. Der reagierte „mit äußerst großer Bestürzung“, wie er der Gemeinde am Tag vor Heiligabend mitteilte. Das Schreiben liegt auch der Redaktion vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen