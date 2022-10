Gemeinderat beschließt die einfache Radwegsanierung

Ganz ausbauen und erneuern oder nur die Oberfläche anfräsen und eine neue Schicht im Verbund aufbringen? Diese Frage stellte Bürgermeister Stefan Roßkopf dem Gemeinderat für die rund 60 Meter schadhaften Radweg zwischen Niederschönenfeld und Feldheim entlang der Kreisstraße. Durch Baumwurzeln haben sich auf dem stark frequentierten Weg größere Schadensstellen entwickelt. Von einer großen Sanierung sieht die Kommune wegen des ansonsten guten Zustandes des Weges ab, denn im weiteren Verlauf gibt es nur drei kleinflächige Stellen mit geringem Sanierungsaufwand. Es kämen zwar eventuell Fördergelder für die "große Lösung" infrage, jedoch ist mit einem Vielfachen an Kosten zu rechnen. Die Komplett-Entfernung der Wurzeln könnte die Standsicherheit der ansonsten gesunden Bäume gefährden und die vom Gemeinderat als dringlich eingestufte Maßnahme zur Verkehrssicherung würde sich verschieben. So vergab der Gemeinderat die "einfache" Sanierung an den günstigsten Anbieter für 4456 Euro, der die Arbeiten noch heuer erledigen will. (arh)