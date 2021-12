Gemeinderat in Niederschönenfeld legt sein Amt nieder

Plus Im Gemeinderat Niederschönenfeld gibt es eine personelle Veränderung. Ein langjähriges Mitglied des Gremiums tritt zurück. Die Nachfolge ist bereits geregelt.

Eine personelle Veränderung gibt es im Gemeinderat zum Jahreswechsel. Ein Gremiumsmitglied hat sein Amt zum 31. Dezember niedergelegt.