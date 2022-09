Niederschönenfeld

19:00 Uhr

Große musikalische Kunst im kleinen Format

Julian Zimmermann (Naturtrompete), Geigerin Aliza Viente, Mezzosopranistin Lisa Weiss, Viktor Töpelmann (Viola da Gamba) und Organistin Daniela Niedhammer musizierten hinreißend beim jetzigen Auftakt in die Konzertreihe in Niederschönenfeld nach den Sommerferien.

Plus Die Niederschönenfelder Kirchenkonzerte gehen nach der Sommerpause in eine neue Saison. Den strahlenden Auftakt machte jetzt ein Ensemble mit renommierten Interpreten und einer Naturtrompete.

Es war ein hinreißender Auftakt in die musikalische Reihe des Freundeskreises der historischen Kirchenorgel Niederschönenfeld nach den Sommerferien: das Konzert mit Julian Zimmermann, einem renommierten Interpreten auf der Naturtrompete, der Mezzosopranistin Lisa Weiss, der Organistin Daniela Niedhammer, der Geigerin Aliza Viente, und Viktor Töpelmann an der Viola da Gamba. Dass die Konzerte in der schönen Barockkirche Mariä Himmelfahrt mit ihrem dunklen in der Farbgebung von 1680 leuchtenden Stuckdekor, mit ihrer einzigartigen Orgel, 1683 von Paul Prescher gebaut und originalgetreu restauriert, längst kein Geheimtipp mehr sind, bewiesen die vielen Besucher. Unter der künstlerischen Leitung von Zimmermann waren im Wesentlichen Kantaten eines der wirkmächtigsten Komponisten des Barocks zu hören: Georg Philipp Telemanns (1681-1767), der ab 1721 als Cantor Johannei und Director Musices der Stadt Hamburg eines der angesehensten musikalischen Ämter Deutschlands bekleidete.

