In Niederschönenfeld steht die Bestandsaufnahme der Infrastruktur an

Seit 30 Jahren steht das rund 3600 Quadratmeter große Grundstück an der Marxheimer Straße leer, das die Gemeinde vom Staat erworben hat. Nun will man es in drei Parzellen verkaufen.

Plus Die Gemeinde Niederschönenfeld nutzt das Jahr 2024, um Schulden abzubauen. Der Vermögenshaushalt bewegt sich auf niedrigem Niveau, trotzdem stehen einige Projekte an.

Von Adalbert Riehl

Nach Jahren hoher Investitionen legt Niederschönenfeld heuer eine Verschnaufpause ein: Der Vermögenshaushalt „schrumpft“ von 2,694 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,433 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt steigt dagegen um 14,6 Prozent auf rund 3,63 Millionen Euro. Einstimmig hat der Gemeinderat der Vorlage von Bürgermeister Stefan Roßkopf und Kämmerer Daniel Escher (Verwaltungsgemeinschaft Rain) zugestimmt. „Ungenutzt“ bleibt das Jahr deswegen aber nicht.

Nur 93.833 Euro will man der Rücklage entnehmen, sodass für die nächsten Jahre noch ein Polster von 613.826 Euro verbleibt. Weiter werden 445.400 Euro Kredite getilgt und die Verschuldung damit bis Jahresende auf 1,39 Millionen Euro gedrückt. Enthalten ist darin eine Sondertilgung von 250.000 Euro, um die Zinsausgaben für ein Darlehen mit variablen Zinssätzen zu reduzieren. Möglich macht dies auch die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 309.778 Euro; in den Vorjahren waren im Verwaltungshaushalt nur sehr geringe Beträge übrig geblieben. Die Hebesätze bleiben sowohl bei den Grundsteuern (je 330 Prozent) wie der Gewerbesteuer (380 Prozent) unverändert.

