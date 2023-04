Trauriger Anlass: JVA-Chef für weiteres Gefängnis zuständig

Plus Marc Döschl, Leiter der JVA Niederschönenfeld, muss nun auch die Anstalt in Neuburg-Herrenwörth mit führen. Der Grund dafür ist der Tod eines Kollegen.

Marc Döschl, Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Niederschönenfeld, hat durch traurige Umstände eine zusätzliche Aufgabe bekommen: Er ist kommissarisch bis auf Weiteres auch für die JVA Neuburg-Herrenwörth zuständig.

Der Grund dafür: Ernst Meier-Lämmermann, der bisherige Chef der Anstalt im benachbarten Landkreis, ist nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren gestorben. Meier-Lämmermann war im Donau-Ries-Kreis kein Unbekannter. Vor seinem Amtsantritt in Neuburg war er von 2007 bis 2011 als Psychologe und stellvertretender Leiter in der JVA Niederschönenfeld tätig gewesen.