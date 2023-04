Niederschönenfeld

18:30 Uhr

Niederschönenfeld geht in Sachen Solarpark einen eigenen Weg

Plus In Niederschönenfeld wollen die Bürger nicht warten, bis ein Investor einen Solarpark bauen will. Stattdessen sollen die Bürger investieren und profitieren können.

Von Adalberth Riehl

Nach dem Prinzip "EULE" soll künftig in der Lech-Donau-Gemeinde Sonnenstrom erzeugt werden. Man erwartet für diesen Beitrag zur Energiewende aber nicht, dass der nichtaktive Vogel tätig wird, sondern es gilt der Grundsatz "Zuerst die Bürgerinnen und Bürger!". Wurden andernorts große Freiflächen-Planungen von Investoren durch Bürgerentscheid abgelehnt – wie in Buchdorf oder möglicherweise bald ein zweites Mal in Daiting –, so will man in Niederschönenfeld den umgekehrten Weg gehen.

Gemeinderat Werner Roßkopf und dritter Bürgermeister Martin Stegmair haben deshalb zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die Resonanz war in doppelter Hinsicht positiv: 90 Interessenten aus den beiden Ortsteilen waren gekommen und votierten einstimmig, die nächsten Schritte des aufgezeigten Weges zu gehen.

