Niederschönenfeld/Nördlingen

vor 16 Min.

Schlägerei unter Häftlingen in JVA: Hergang bleibt vor Gericht nebulös

Eine Auseinandersetzung unter Häftlingen in der JVA Niederschönenfeld beschäftigte nun das Amtsgericht Nördlingen.

Plus In der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld geraten mehrere Insassen aneinander. Am Ende gibt es zwei Verletzte. Der Fall landet vor Gericht.

Von Wolfgang Widemann

Ein Streit unter Häftlingen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Niederschönenfeld hat das Amtsgericht in Nördlingen beschäftigt. Bei der Auseinandersetzung gab es zwei Verletzte. Die Ermittlungen kamen zu dem Ergebnis, dass ein 26-Jähriger dafür verantwortlich war.

