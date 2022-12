Schönenfelder Volksbühne: Endlich wieder Theater spielen!

Im Rahmen ihrer diesjährigen Inszenierung ehrt die Schönenfelder Volksbühne langjährige Aktive. Heuer gab es eine Kriminalkomödie zu sehen.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause nun endlich wieder auf den Brettern stehen zu dürfen, war für die Mitglieder der Schönenfelder Volksbühne ein erhebendes Gefühl. 2019 hatte sich zuletzt der Vorhang geöffnet – jetzt endlich war es wieder so weit! Mit der spritzigen Kriminalkomödie "Leg doch mal die Nonnen um" lebte das Ensemble nicht nur seine eigene Theaterleidenschaft wieder aus, sondern erfreute auch in vier ausverkauften Vorstellungen das Publikum.

Tosender Applaus war Lohn für die viele ehrenamtliche Arbeit, die sowohl auf, als auch hinter der Bühne geleistet wurde. Vorsitzender Matthias Burzler freute sich, dass die Inszenierung so gut angekommen sei und dem Publikum ein paar entspannte Stunden verschafft werden hätten können. "Ziel erreicht", freut sich Burzler denn auch und blickt mit großer Vorfreude auf die kommenden Jahre des Vereins, der weiterhin die Theatertradition in Niederschönenfeld fortsetzen möchte.

In der Summe ehrte Vorsitzender Bürzler 170 Jahre Ehrenamt

Zunächst aber blickte der Vorsitzende freilich zurück – nämlich auf die Leistungen einiger Vereinsmitglieder, die sich seit Jahren um die Schönenfelder Volksbühne und deren Aktivitäten verdient machen. Seit vier Jahrzehnten existiert der Theaterverein bereits und hat mit einer Produktion jährlich – anfangs sogar zwei pro Jahr – im Gemeindeleben immer wieder für kulturelle Akzente gesorgt.

Im Rahmen der diesjährigen Aufführungen wurden die Gründungsmitglieder Cornelia und Alfred Rehberger, Martin Stegmair und Werner Roßkopf für jeweils 40 Jahre ausgezeichnet. Tatjana Schmid wurde für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Matthias Burzler bedankte sich bei allen Jubilaren für deren aktive Mitarbeit und Engagement und zeigte sich sichtlich stolz, dass er somit in der Summe 170 Jahre ehrenamtliche Arbeit auszeichnen durfte. Gleichzeitig hob er auch hervor, dass es gerade in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr sei, sich über so einen langen Zeitraum ehrenamtlich zu engagieren und einen Teil der Freizeit in Vereinsarbeit zu investieren. Dabei habe jedes einzelne aktive Mitglied seinen Platz und seine Aufgabe. (AZ)

