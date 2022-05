Unbekannter bricht in Niederschönenfeld Opferstock in Kirche auf

In Niederschönenfeld hat jemand einen Opferstock einer Kirche geräubert. Anscheinend ist derzeit ein Dieb in den Kirchen der Region aktiv.

In der Kirche Mariä Himmelfahrt in Niederschönenfeld ist der Opferstock aufgebrochen worden. Wie die Polizei Rain mitteilt, muss dies in den Tagen zwischen dem 2. und 9. Mai geschehen sein. Ein weiterer Opferstock wurde vermutlich auch noch angegangen, weil sich dieser nicht mehr öffnen ließ.

Auch in Rain wurde ein Opferstock aufgebrochen

Zur Höhe des Beute- und des Sachschadens liegen derzeit noch keine Kenntnisse vor. Bereits am 5. Mai war in einer Rainer Kirche ein Opferstock aufgebrochen worden. Hinweise bitte an die PI Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)

