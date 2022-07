Niederschönenfeld

06:00 Uhr

Vokal-Ensemble in Niederschönenfeld bietet ein aussagekräftiges Konzert

30 Jahre alt ist das Vokal-Ensemble München geworden, das sich in dieser Zeit zu einem hochprofessionellen Klangkörper für Alte Musik entwickelt hat.

Plus Vor 30 Jahren wurde das Vokal-Ensemble München gegründet. Heute wird es von einem Dirigenten geleitet, der in Rain lebt. Doch Viktor Töpelmann leitete das Konzert nicht nur.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein Chorjubiläum zu feiern galt es an einem Ort, der wie dafür geschaffen ist: Die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Niederschönenfeld, von 1659 bis 1662 nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg wieder erbaut, deren weitgehend erhaltene barocke Ausstattung ihresgleichen sucht. Nicht zu reden von der wunderbaren Orgel von Peter Prescher aus dem Jahr 1683, einem der „frühen bayerischen Klangdenkmäler“, wiedererweckt zu klanglicher Schönheit. 30 Jahre alt ist das von Martin Zöbeley gegründete Vokal Ensemble München geworden, das sich in dieser Zeit zu einem hochprofessionellen Klangkörper für Alte Musik und historische Aufführungspraxis entwickelt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .