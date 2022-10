Niederschönenfeld

Weniger Christbäume? Niederschönenfeld will Energiekosten sparen

Spart Niederschönenfeld an den Christbäumen? Der Gemeinderat diskutierte, wie Energiekosten gesenkt werden können.

Plus Auch in Niederschönenfeld muss man am Stromverbrauch arbeiten. Diese Möglichkeiten werden diskutiert.

Von Adalberth Riehl

Dass es die Gemeinde mit dem Energiesparen ernst meint, war beim Betreten des Sitzungssaales fühlbar: Die Heizung in der Kanzlei Feldheim war und blieb ausgeschaltet. Angesichts der rund 100.000 Euro an Mehrkosten allein beim Strom diskutierte man Möglichkeiten, den Verbrauch zu senken – da blieb auch die Heizung nicht außen vor.

