400 Gegendemonstranten treten in Nördlingen Corona-"Spaziergängern" entgehen

Plus Demonstranten für die Wissenschaft auf der einen Seite, "Spaziergänger" auf der anderen. In Nördlingen protestierten 400 Bürger gegen die Impfgegnerschaft.

Sie wollten Flagge zeigen gegen Verschwörungstheorien und Corona-Verharmlosungen. Die Jusos, die Grüne Jugend und die Junge Union (JU) aus Harburg, Nördlingen und Oberndorf-Eggelstetten haben am Freitagabend gemeinsam demonstriert. Und mit ihnen viele Bürgerinnen und Bürger.