Don Camillo, Peppone und ein TV-Gesicht: Freilichtbühne rüstet sich für die Saison

Regisseur Winfried Frey (links) gibt Don Camillo (Alexander Güntert) und Peppone (Josef Taglieber) Anweisungen für eine Szene. In der Alten Bastei in Nördlingen hat das Freilichtspiel am 28. Juni Premiere.

Plus In Nördlingen rüsten sich ein 40-köpfiges Ensemble für die neue Spielzeit auf der Freilichtbühne. Mit Winfried Frey steht ein prominenter Regisseur zur Seite.

Von Barbara Würmseher

Ein kleines italienisches Bergdorf mitten im nordschwäbischen Ries: Oben am Hang entlang zieht sich eine bunte Häuserkulisse, unten säumen ein kleines Kaufhaus und weitere Gebäude die Piazza, in deren Zentrum stolz die Kirche prangt. Darüber hängt - beinahe schon mediterran - die gleißende Sommersonne, die ein Gefühl von Siesta verbreitet.

Vor dem Pfarrhaus allerdings geht es lebhaft zu: Dort debattieren an einem Kruzifix heftig ein Priester in Soutane und ein temperamentvoller Herr mit rotem Halstuch, der eine hemdsärmelige Autorität ausstrahlt. Hart, aber herzlich - so wirkt die Atmosphäre zwischen den beiden, zumal sie sich schließlich versöhnlich in den Armen liegen.

