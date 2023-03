Nördlingen/Donauwörth

Wie ein wütender Angeklagter einen Prozess in Nördlingen verhinderte

Plus Ein Mann aus einer Gemeinde bei Donauwörth benimmt sich bei einer Verhandlung am Amtsgericht Nördlingen daneben. So reagiert die Richterin.

Das kommt glücklicherweise nicht so oft vor: Ein Angeklagter hat sich am Amtsgericht Nördlingen ziemlich danebenbenommen. Er weigerte sich, im Gerichtssaal zu bleiben. Schimpfend verließ der Mann, der aktuell in einer Gemeinde bei Donauwörth wohnhaft ist, das Justizgebäude, noch bevor der Prozess gegen ihn begann. Der 39-Jährige musste sich nach Auskunft von Amtsgericht-Pressesprecherin Ruth Roser wegen Beleidigung verantworten. Im November 2022 hatte er in Donauwörth einer Frau den Mittelfinger gezeigt. Dies stand offenbar in Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Opfers, das bei der Stadt beschäftigt ist. Weil der Mann bereits mehrfach vorbestraft ist, kam es zu einer Anklage. Von Richterin und Staatsanwältin eine eidesstattliche Versicherung verlangt Zu dem Gerichtstermin in der vorigen Woche erschien der 39-Jährige zwar, jedoch war er augenscheinlich auf Krawall gebürstet. Als Richterin Emilia Berkovic die Verhandlung aufrief, weigerte sich der Angeklagte, sich hinzusetzen. Zudem verlangte er von der Richterin und von Staatsanwältin Anna-Lena Lessmann, dass diese eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben – eine Verhaltensweise, die in den vergangenen Jahren in der sogenannten Reichsbürger-Szene zu beobachten war. Berkovic und Lessmann verweigerten eine Unterschrift. Der Mann sei aggressiv geblieben, berichtet Ruth Roser. Der 39-Jährige habe kundgetan, er und seine Familie würden seit drei Jahren von der Justiz "belästigt". Vor dem Amtsgericht in Nördlingen steht ein Auto mit laufendem Motor Dann machte sich der Angeklagte daran, den Saal zu verlassen. Daran konnte ihn auch ein Wachtmeister nicht hindern. Eilig stürmte der Mann aus dem Amtsgericht und stieg in ein Auto, das Roser zufolge mit laufendem Motor vor der Tür stand. Die Justiz verständigte sogleich die Polizei, um über mögliche weitere Maßnahmen zu beraten. Ergebnis: Richterin Berkovic sah davon ab, den Mann mit Polizeigewalt in das Gericht zurückbringen zu lassen. Man habe deeskalierend agieren wollen, so Ruth Roser. Nun bekomme der 39-Jährige erneut eine Ladung. Die Verhandlung werde neu angesetzt.

