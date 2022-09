Nördlingen

vor 50 Min.

Nach Entgleisung: Noch immer kein Zugverkehr in Nördlingen

Bis mindestens Ende September müssen Bahn-Reisende nach der Entgleisung noch warten, bis wieder ein Zug in Nördlingen hält. Dafür soll der Busnotverkehr verbessert werden.

Plus Die Bahnstrecke in Nördlingen ist zwei Wochen nach der Entgleisung noch nicht instand gesetzt. Das hat weiterhin Auswirkungen auf den Personen-, aber auch den Güterverkehr.

Von Dominik Durner

Am Busbahnhof in Nördlingen hängt mittlerweile nicht einmal mehr der Plan für den Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Harburg und Donauwörth. Der hatte bei Fahrgästen für Verwirrung gesorgt, die nach Donauwörth oder Aalen reisen wollten und wegen der Zug-Entgleisung auf den Busnotverkehr (BNV) umsteigen mussten, der wiederum den SEV inzwischen komplett ersetzt hat. Die Deutsche Bahn hatte für den BNV eigentlich ab dieser Woche einen aktualisierten Aushang sowie Informationen in der App und auf der Website angekündigt – die sind aber bisher nur versteckt abrufbar und nicht breit zugänglich.

