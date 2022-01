Einige Kinderärzte im Donau-Ries-Kreis erhalten zu wenig Biontech-Impfstoff

Plus Ein Nördlinger Kinderarzt spricht von einer "Katastrophe" bei der Impfstoffbeschaffung und kritisiert die Politik. In Donauwörth sieht es bislang besser aus.

Der Landkreis ist gespalten - zumindest, was die Verfügbarkeit des Impfstoffs angeht. Beim Kinderarzt Dr. Wolfgang Beck sind bislang noch genug Dosen verfügbar, in Nördlingen ist die Lage allerdings zunehmend angespannt. Dort könnte deutlich mehr geimpft werden, wenn mehr Biontech-Impfstoff geliefert würde. Kinderärzte und Gynäkologen berichten von einer großen Nachfrage nach Impfterminen, die sie aber nicht bedienen können, weil nicht genügend Biontech-Impfstoff zur Verfügung steht. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt diesen aber für unter 30-Jährige und Schwangere ausschließlich. Das stellt einige Ärzte im Ries vor große Herausforderungen.