Nördlinger Landwirtschaftsschule verabschiedet neue Fachkräfte

13 Frauen haben an der hauswirtschaftlichen Teilzeitschule erfolgreich ihre Ausbildung absolviert. Das beste Ergebnis erzielte Silke Scharf aus Mönchsdeggingen.

Auf der Abschlussfeier gratulierte der Chef des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Reinhard Bader, 13 Frauen: "Unser wirtschaftlicher Erfolg und Fortschritt liegt allein an der Bereitschaft der Gesellschaft, die Aus- und Weiterbildung zu fördern, und an den Menschen, die das vielfältige Bildungsangebot in Anspruch nehmen." Die Absolventinnen haben diese Chance genutzt und an der hauswirtschaftlichen Teilzeitschule in Nördlingen erfolgreich die Ausbildung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung absolviert.

Die Teilzeitschule diene nicht nur der Wissensvermittlung, sondern sei gleichzeitig das Gesicht der Landwirtschaftsverwaltung, die das Fachwissen in die Gesellschaft tragen will. "Die Hauswirtschaft wird noch mehr an Bedeutung gewinnen, weil in der Bevölkerung viele Alltagskompetenzen verloren gegangen sind", so Bader.

Erschwerter Präsenzunterricht wegen Corona

Dem erschwerten Präsenzunterricht mit Maske und Abstandsregeln bis kurz vor Weihnachten folgte der Lockdown. Niemand habe damit gerechnet, dass sich der teils mit Leihgeräten durchgeführte Online-Unterricht mit einer kurzen Unterbrechung von nur zwei Präsenztagen dann doch bis in den Mai hinziehen würde. Zum Praxisunterricht in Präsenz gebe es keine wirkliche Alternative. Daher seien die Studierenden und Lehrkräfte erleichtert gewesen, als im Mai mit dem Präsenzunterricht endlich wieder Normalität in den Schulalltag eingezogen war.

Vizelandrätin Claudia Marb, die stellvertretende Nördlinger Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad, die Vorsitzende der VLF-Frauengruppe Donau Ries, Marianne Weng, und der RVB-Kreisverbandsvorsitzende Paul W. Ritter zollten den Absolventinnen in ihren Grußworten Respekt und Anerkennung und überreichten Ehren- und Sachpreise.

Absolventinnen der Nördlinger Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung mit AELF-Behördenleiter Dr. Reinhard Bader (Erster von links) und Hauswirtschaftsoberrätin Bettina Stadler (Erste von rechts.) Foto: Patrizia Schallert

Mit Fotos präsentierten Semestersprecherin Bettina Kapfer und ihre Stellvertreterin Silke Deffner die Stationen ihrer Ausbildung. Anschließend durften die 13 Absolventinnen ihre Zeugnisse und Urkunden in Empfang nehmen. Mit der Durchschnittsnote 1,22 erzielte Silke Scharf (Mönchsdeggingen) das beste Prüfungsergebnis, gefolgt von Martina Färber (Wemding) mit 1,44 und Anja Kaußler (Auhausen) mit 1,5 (alle Landkreis Donau-Ries).

Weitere zehn Studierende aus den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Heidenheim und Ostalbkreis haben die Teilzeitschule ebenfalls erfolgreich absolviert: Angelika Aiglstorfer (Schaffhausen), Silke Deffner (Nördlingen), Regina Glaß (Wittesheim), Svenja Hertle (Dürrenzimmern), Helga Kollmann (Mündling), Hermine Thum (Maihingen), Jasmin Behringer (Oberliezheim), Bettina Kapfer (Gremheim), Carmen Schweinstetter (Trugenhofen) und Maria Büttner (Neresheim).

Im neuen Semester "2022 bis 2024", das voraussichtlich Anfang September 2022 beginnt, sind noch Plätze frei. Interessierte sollten sich umgehend melden. Infos dazu gibt es unter www.aelf-nw.bayern.de/bildung/hauswirtschaft/275025/index.php im Internet zu finden.