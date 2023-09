Leseraktion: Wer hat die schönste Schultüte?

Schicken Sie uns ein Bild der Schultüte und stimmen Sie im Internet für ihren Favoriten ab. Die Gewinner dürfen auf unsere Kosten Pizzaessen gehen.

Für viele Buben und Mädchen im Landkreis dürfte dieser Tag ein ganz besonderer sein: Heute ist ihr erster Schultag. Endlich nicht mehr Kindergarten, endlich Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Dazu braucht man natürlich einen Schulranzen, ein Federmäppchen, Stifte und Hefte. Doch was darf am ersten Schultag auf keinen Fall fehlen? Richtig, die Schultüte. Wir suchen die schönste Schultüte im Verbreitungsgebiet der Donauwörther Zeitung. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf mit seiner Familie auf unsere Kosten in Donauwörth eine Pizza essen gehen.

An unserem Gewinnspiel teilzunehmen, ist ganz einfach und selbstverständlich kostenlos: Schicken Sie uns ein Bild von der Schultüte - am besten natürlich mit dem stolzen Erstklässler oder der stolzen Erstklässlerin. Wichtig ist, dass Sie uns in der Email bestätigen, dass die Eltern des abgebildeten Kindes mit einer Veröffentlichung in der Zeitung und im Internet einverstanden sind. Das Foto muss mindestens ein MB groß sein. Achtung: Bilder, die zuvor per Whatsapp weitergeleitet wurden, eignen sich nicht.

Das Foto schicken Sie an die Adresse redaktion@donauwoerther-zeitung.de. Alle Absender, die uns eine Email schicken, erhalten eine automatische Bestätigung. Einsendeschluss ist der kommende Freitag, 15. September, 15 Uhr. Kurz danach sind die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen und Freunde gefragt: Sie alle können bei unserem Online-Voting für ihren Favoriten beziehungsweise ihre Favoritin abstimmen. Das Voting läuft eine Woche, danach steht der Sieger beziehungsweise die Siegerin fest und wird von uns kontaktiert. Wir übernehmen die Rechnung für Eltern, Geschwister und das Gewinnerkind beim nächsten Pizzaessen.

Wir freuen uns auf tolle Fotos mit wunderbaren Schultüten. Bitte in der Mail nicht vergessen: den Namen des Kindes, die Adresse, das Alter sowie eine Telefonnummer. Und vielleicht verraten Sie uns auch, was in der Schultüte drin war? Wir drücken allen Einsendern die Daumen und wünschen den Kindern einen guten Start in eine herrliche Schulzeit. (AZ)