Nördlinger bei „Verstehen Sie Spaß?“: Ausstrahlung verschoben

Dass Nördlingen im Abendprogramm der ARD vorkommt, ist wahrlich nicht oft der Fall. Am vergangenen Samstag sollte das eigentlich der Fall sein, ein Sketch aus der Wäscherei der Lebenshilfe war für „Verstehen Sie Spaß“ eingeplant (wir berichteten). Aufgrund des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde die Sendung aber kurzfristig abgesagt. Der neue Termin lässt aber nicht lange auf sich warten: Bereits am Zweiten Weihnachtsfeiertag läuft ab 20.15 Uhr die Show, bei der man sich die Szenen anschauen kann.

Dabei erlebt ein Mitarbeiter der Wäscherei einen Arbeitstag, den er so schnell nicht mehr vergessen wird. So muss er statt 600 Kilogramm Wäsche eineinhalb Tonnen bearbeiten. Außerdem treibt ihn ein vorlauter Praktikant zur Weißglut. Zu guter Letzt löst der auch noch den Feueralarm aus. Alles Weitere gibt es dann am Donnerstag zu sehen. (AZ)