Lkw-Fahrer sitzt 30 Stunden lang am Steuer

Die Polizei hat auf der B2 bei Nordendorf einen Lkw-Fahrer erwischt, der mehrfach gegen die Bestimmungen verstoßen hat. Rund 12.000 Euro Bußgeld sind fällig.

Die Verkehrspolizei hat am Dienstag auf der B2 bei Nordendorf einen Lastwagenfahrer gestoppt, der wiederholt gegen die geltenden Regeln verstoßen hat. Die Beamten stellten fest, dass der Mann wiederholt auf Tour war, ohne die Fahrerkarte einzustecken. Die Gesetzeshüter registrierten zudem massive Lenkzeit-Überschreitungen. Der Fahrer hatte auch die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten. Zum Teil saß der Fahrer über 30 Stunden am Stück am Steuer. Das Bußgeld beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Da der Fahrer aus dem Ausland kam, musste er einen Teil der Summe als Sicherheitsleistung hinterlegen. (AZ)