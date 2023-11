Nordheim

06:00 Uhr

Asylunterkunft, Hochwasserschutz und Bushaltestelle beschäftigen die Nordheimer

Die Eltern in Nordheim können aufatmen. Der Schulbus wird künftig die Bushaltestelle im südlichen Ortsteil anfahren, da der Bus am Feuerwehrhaus wenden kann.

Plus Was die Bewohnerinnen und Bewohner Nordheims beschäftigt, kam jetzt in der Bürgerversammlung zur Sprache. Oberbürgermeister Sorré hatte auch Neuigkeiten mitgebracht.

Von Daniel Weigl

Die Liste an Aufgaben und Herausforderungen im Donauwörther Stadtteil Nordheim ist lang. Das wurde auf der Bürgerversammlung deutlich. Am Ende stand Oberbürgermeister Jürgen Sorré den Bürgerinnen und Bürgern in der Nordheimer Turnhalle über drei Stunden lang Rede und Antwort. Die Themen im Überblick:

Hochwasserschutz: Beim Hochwasserschutz berichtete der Rathauschef von einem intensiven Prozess der Vorplanung, der seit über zweieinhalb Jahren andauert. Fakt ist: „Über allem steht die Pflicht, Nordheim vor Hochwasser zu schützen und Nordheim wird auch als erstes berücksichtigt werden“, so Sorré. Am 30. November soll in einer Infoveranstaltung der aktuelle Stand der Vorplanung vorgestellt werden.

