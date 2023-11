Auto erfasst bei Unfall auf Kreuzung eine Fußgängerin

In Nordheim verursacht ein Autofahrer am Sonntag einen Unfall. Eine 46-Jährige wird verletzt.

Auf der großen Kreuzung in Nordheim hat am frühen Sonntagabend ein Auto eine Fußgängerin erfasst. Nach Angaben der Polizei bog ein 63-Jähriger um kurz nach 18.20 Uhr mit seinem Auto von der Bäumenheimer Straße nach links in Richtung Südspange ab. In diesem Moment überquerte eine Passantin, für welche die Ampel am Übergang ebenfalls Grün anzeigte, die Fahrbahn in Richtung Rainer Straße. Der Pkw-Fahrer übersah die Frau. Folge: Der Wagen prallte frontal gegen die 46-Jährige.

Die zog sich Verletzungen an der Hüfte und am Rücken zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Dder 63-Jährige wird laut Polizei von Amts wegen aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. (AZ)