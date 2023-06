Auto prallt gegen Vereinshaus

Ein 34-Jähriger prallt in Nordheim bei einem Unfall gegen die Hauswand eines Vereins.

In Nordheim ist es bereits am 6. Juni, gegen 12 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 34-jähriger Autofahrer prallte laut Polizei in der Rainer Straße gegen die Hauswand eines Vereins. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)

