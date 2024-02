Autofahrer im Pech: Erst Motorschaden, dann Unfallflucht

Der Besitzer eines Pkw hat doppeltes Pech. Erst ist der Wagen defekt, dann beschädigt ihn in Nordheim ein Unbekannter.

Doppeltes Pech für den Besitzer eines Autos: Erst musste er dieses nach einem Motorschaden in Nordheim abstellen und wenig später beschädigte ein Unbekannter den Pkw durch einen Unfall erheblich.

Dies passierte der Polizei zufolge am Dienstag. Der 64-Jährige stellte den Mercedes am Vormittag wegen eines Defekts in der Rosenstraße ab. Den Pkw sollte ein Abschleppunternehmen abholen. Als dieses um 17.15 Uhr an besagtem Ort eintraf, stellte der Fahrer einen starken Streifschaden über die komplette linke Seite des Autos fest. Die Reparatur dürfte schätzungsweise 9000 Euro kosten.

Der Verursacher meldete sich nicht. Deshalb erstattete der 64-Jährige Anzeige. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)