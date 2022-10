Autos stoßen bei Nordheim zusammen: hoher Schaden

Weil sie ein anderes Auto übersah, verursachte eine 24-Jährige bei Nordheim einen Verkehrsunfall. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Bei einer Kollision von zwei Autos auf der Kreisstraße bei Nordheim ist am Mittwochmorgen hoher Schaden entstanden. Zwei Personen erlitten Verletzungen. Gegen 7.45 Uhr befuhr der Polizei zufolge eine 24-jährige Donauwörtherin die Kreisstraße von Nordheim in Richtung Genderkingen und wollte dort nach links auf die B2 abbiegen. Hierbei übersah die Frau den entgegenkommenden Pkw einer 32-jährigen. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte frontal in die Beifahrerseite des anderen Autos.

Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls über eine Verkehrsinsel geschleudert und riss ein Schild um. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.

Die Frauen erlitten laut Polizei leichtere Verletzungen. Die Unfallverursacherin kam mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung. Sie wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt. (AZ)

