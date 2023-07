Ein Verletzter und hoher Schaden bei Unfall: Verursacherin war alkoholisiert

Eine Frau gerät auf gerader Strecke mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal in ein anderes Auto. Dessen Fahrer wird verletzt.

Vermutlich wegen Alkoholkonsums ist am Sonntagabend ein Unfall passiert. Eine Donauwörtherin war gegen 18. 20 Uhr auf der Rainer Straße in Richtung Donauwörth unterwegs, als sie mit ihrem Geländewagen laut Polizei aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenspur geriet. Dort prallte sie frontal in ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden, den die Polizei auf rund 20.000 Euro schätzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde am Rücken verletzt.

Unfall in Donauwörth: Schaden beträgt rund 20.000 Euro

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen bei der 45-jährigen Fahrerin des Unfallautos Alkoholgeruch wahr und führten vor Ort einen Test durch, der einen Wert von 0,34 Promille ergab. Anschließend wurde eine ärztliche Blutentnahme angeordnet, zudem wurde die Frau wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Alkoholkonsums angezeigt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.