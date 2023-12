Entwurzelter Baum stürzt auf das Dach einer Pumpstation

Die heftigen Windböen in der Nacht zum Freitag entwurzelten einen Baum in Nordheim. Feuerwehren waren im Einsatz.

Das starke Unwetter in der Nacht zum Freitag entwurzelte gegen 0.15 Uhr mit heftigen Windböen einen Baum in der Bäumenheimer Straße in Nordheim. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Baum auf das Dach einer städtischen Pumpstation. Er musste von Feuerwehrleuten der FFW Donauwörth und Nordheim zersägt werden, um weitere Schäden zu verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. (AZ)