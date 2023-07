Nordheim

17:06 Uhr

Kaputter Wasserhahn sorgt für Überschwemmung im Keller

Von Nordheim

Eine Seniorin aus Nordheim wollte nur ihren Wasserhahn im Keller zudrehen. Was folgte, war ein Feuerwehreinsatz in ihrem Keller in Nordheim.

Eine 89-jährige Hausbewohnerin wählte am Dienstag um 11.45 Uhr den Notruf: Als die Dame zuvor im Keller einen tropfenden Wasserhahn zudrehen wollte, flog ihr dieser mit Wucht entgegen. Aufgrund des fehlenden Wasserhahns lief massiv Wasser aus der Leitung. Bis die Feuerwehr eintraf, lief der gesamte Keller mehrere Zentimeter hoch voll. Die Einsatzkräfte konnten den Haupthahn zudrehen und anschließend das Wasser im Keller abpumpen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Eine "Fremdeinwirkung" konnte laut Polizei nicht festgestellt werden. Die Seniorin blieb den eigenen Angaben zufolge unverletzt. (AZ) Lesen Sie dazu auch Riedlingen Autofahrer tankt und zahlt nicht

