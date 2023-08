Nordheim

vor 16 Min.

Kommt nach 25 Jahren endlich eine zweite Bushaltestelle nach Nordheim?

Daniela Zausinger (vorne links), Sprecherin der "Elterninitiative Bushaltestelle Nordheim", übergibt die Unterschriftenliste an Bürgermeister Josef Reichensberger. Sie stehen in der Pestalozzistraße nahe der Feuerwehr, wo sie sich den Standort für eine Bushaltestelle wünschen.

Plus Im südlichen Nordheim hat sich eine Elterninitiative formiert und eine Unterschriftenliste übergeben. Was sie fordert und wie die Stadt Donauwörth darauf reagiert.

Von Barbara Würmseher

Das Thema ist alles andere als neu. Doch hat sich im Laufe der Jahrzehnte nichts geändert, weshalb die Brisanz für die Betroffenen größer ist denn je: Seit einem Vierteljahrhundert schon fordern Nordheimer Bürgerinnen und Bürger eine zweite Bushaltestelle, die im südlichen Ortsteil platziert werden soll, um die Gefährlichkeit der großen Kreuzung abzumildern. Diese ist stark befahren, gerade auch vom Schwerlastverkehr, und die Elterninitiative "Bushaltestelle Nordheim" fürchtet um die Sicherheit ihrer Schulkinder.

Sie hat deshalb jetzt eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Josef Reichensberger übergeben, der zurzeit OB Jürgen Sorré in dessen Urlaub vertritt. 137 Bürgerinnen und Bürger aus dem betroffenen Viertel haben darauf dokumentiert, wie untragbar sie die Situation in Nordheim finden und dass sie eine zweite Bushaltestelle kompromisslos fordern. "Ein 'Geht leider nicht' darf es nicht geben", sagt Sprecherin Daniela Zausinger im Namen aller Unterschreiber. "Die Verhältnisse in Nordheim sind mittlerweile untragbar und das Wohl der Kinder muss im Vordergrund stehen!"

