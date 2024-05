Kurioser Wildunfall: Reh bringt Radlerin zu Sturz

In Nordheim springt ein Tier gegen eine Radfahrerin. Die landet bei dem Unfall auf der Straße und verletzt sich.

Eine schmerzhafte Begegnung mit einem Reh hatte am Samstagmorgen eine Radfahrerin in Nordheim. Die 31-Jährige war mit ihrem Elektrofahrrad um etwa 7.15 Uhr auf der Schmutterstraße von Donauwörth her in Richtung Asbach-Bäumenheim unterwegs, als auf Höhe der sogenannten Schnellerbrücke das Tier von rechts die Fahrbahn kreuzte.

Das Reh sprang gegen die Radlerin. Die stürzte deshalb und erlitt der Polizei zufolge leichtere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Das Tier blieb bei dem Wildunfall offenbar unversehrt und rannte davon. Am E-Bike entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. (AZ)