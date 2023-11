Mann ist nach LSD-Konsum mit dem Auto in Nordheim unterwegs

Eine Zivilstreife hat am Montag einen Mann kontrolliert, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Nun erwartet ihn unter anderem eine Anzeige.

Am Montag hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der unter dem Einfluss von LSD am Steuer saß. Gegen 13.45 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife auf der Rainer Straße den Mann. Der 38-Jährige aus dem Raum Donauwörth zeigte dabei drogen- und alkoholtypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest vor Ort reagierte positiv auf THC, Amphetamine sowie Morphine. Der Mann räumte den vorherigen Konsum von LSD ein. Die Beamten ließen den 38-Jährigen nicht mehr weiterfahren und zeigten ihn an. Der Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt. (AZ)