Maria Sedelmeier – eine große Stütze für die Nordheimer Floorballer

Von Helen Geyer - vor 35 Min. Artikel anhören Shape

Sie ist einer der größten Fans der Mannschaft und war von Anfang an dabei: Für Maria Sedelmeier bedeutet Floorball Familie – auch wenn sie es nie gespielt hat.

Viele Ehrenamtliche, die im Hintergrund helfen, sind zwar nicht immer sichtbar, aber für einen Sportverein unverzichtbar. Sie sind essenziell, um den Verein am Leben zu halten. In dieser sechsteiligen Serie stellen wir Ihnen einige dieser Personen aus der zweiten Reihe vor. Diesmal mit Maria Sedelmeier von den Floorballern des SV Nordheim.

Wenn sie von den Floorballern des SV Nordheim erzählt, könnte man fast meinen, sie sei Teil des Teams. Maria Sedelmeier spielt aber nicht im Team der Hockey-Mannschaft, sondern steht immer am Rand. Dort hat sie eine nicht minder wichtige Rolle: Sie feuert die Spieler an und jubelt begeistert mit, wenn sie gewinnen. Auch davor und danach ist Sedelmeier da und kümmert sich um die Mannschaft, organisiert, versorgt. All das, obwohl sie selbst nie gespielt hat. Die 65-Jährige erzählt, woher ihre Begeisterung kommt.

