Mit zwei Promille einen Unfall mit geparkten Autos verursacht

Mit einem Kleintransporter und zwei Promille im Blut rauschte ein Mann in Nordheim gegen drei geparkte Autos. Der Schaden ist enorm.

Ein Kleintransporterfahrer war am Montagabend um 19.30 Uhr von der Römerstraße kommend auf dem Teutonenweg in Nordheim unterwegs. In einer Linkskurve des Wohngebiets kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei geparkte Autos, die aufgrund der Wucht des Aufpralls ineinandergeschoben wurden. Es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Der 49-jährige ukrainische Staatsbürger mit unbekanntem Wohnsitz hatte während der Fahrt knapp 2,0 Promille Alkohol im Körper, sein 44-jähriger ukrainischer Beifahrer knapp 3,5 Promille.

Zudem benutzte der Fahrer den VW-Transporter einer Firma aus der Region laut Polizei widerrechtlich. Die aufnehmenden Beamten der Donauwörther Polizeiinspektion stellten noch vor Ort den Führerschein des 49-Jährigen sicher und informierten die zuständige Staatsanwaltschaft. Von dort wurde wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie unbefugtem Gebrauch eines Kraftwagens eine sofortige Sicherheitsleistung in Höhe von 3000 Euro angeordnet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrer verletzte sich bei dem Anprall leicht. Der verwendete Transporter musste abgeschleppt werden. (AZ)

